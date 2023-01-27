Beşiktaş 5'te 5 yaptı

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı üste üste 5. maçından da galip ayrılan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı sahadan 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez 5 maç üst üste galibiyet elde etti.