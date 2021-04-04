İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.


Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin'in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.