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Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı.


Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan ve ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı. Son olarak Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmanın 8'ini kazanmış, 1'inden de beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği haftada Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş, aldığı bu yenilgiyle zirvedeki yerini de sarı-lacivertlilere bırakmış oldu.

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