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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş sonrası takımı Abdullah Avcı'ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı


Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.


Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."

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