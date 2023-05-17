Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.