Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.