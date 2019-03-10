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Beşiktaş-A.Konyaspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım oldu

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım dün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında da VAR görevindeydi.


Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak. Dün akşam Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede de VAR ve AVAR'da olan Yıldırım-Bitigen ikilisi, 24 saat sonra MHK tarafından yine aynı göreve atandı.

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