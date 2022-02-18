Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Altay ile karşılaşacak.