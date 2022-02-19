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Beşiktaş - Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş’ın bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Bayarslan'a AVAR'da Serkan Ok ve Burak Pakkan eşlik edecek.

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