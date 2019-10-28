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Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı sahasında mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılar günü tek antrenmanla tamamladı.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da idmanı takip etti. Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz'ın yer almadığı çalışmada Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giyen isimler rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının gerçekleştiği antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi.


Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü sabah 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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