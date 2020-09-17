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Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 2.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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