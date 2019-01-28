Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.