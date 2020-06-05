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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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