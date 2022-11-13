Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş'ın bugün sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.