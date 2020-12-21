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Beşiktaş, ara vermeden Ankaragücü mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 14.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü noktaladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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