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Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla grupta üçüncü oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Rosenberg'in ceza sahası dışından vuruşunda ceza sahası içinde Traustason'a çarpan topu kaleci Karius kornere gönderdi.


51. dakikada Rosenberg'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazda hareketlenen Antonsson'un ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


55. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Vagner Love'un kayarak şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.


60. dakikada Traustason'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Rosenberg'in indirdiği topu alan Bengtsson'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


65. dakikada Quaresma'nın Brorsson'a yaptığı hareket sonrasında hakem Luca Banti, Portekizli futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.


72. dakikada sağ kanattan Traustason'un yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Rieks'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.


88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Larin'in vuruşunda kaleci Dahlin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


90+3. dakikada ceza sahası içinde defansın arasından vuran Larin'in aşırtma şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.



Stat: Vodafone


Hakemler: Luca Banti, Daniele Doveri, Maurizio Mariani


Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan (Gökhan Töre dk. 60), Adem Ljajic, Quaresma, Mustafa Pektemek (Fatih Aksoy dk. 78 ?), Vagner Love (Cyle Larin dk. 72)


Yedekler: Tolga, Erdem Seçgin, Kartal Yılmaz


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari (Brorsson dk. 55), Lewicki, Bachirou, Rieks (Larsson dk. 80 ?), Traustason (Christiansen dk. 75), Rosenberg, Antonsson


Yedekler: Viitala, Strandberg, Molins, Gall


Teknik Direktör: Uwe Rösler


Gol: Antonsson (dk. 51) (Malmö)


Kırmızı kart: Quaresma (dk. 65) (Beşiktaş)


Sarı kart: Necip (Beşiktaş)

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