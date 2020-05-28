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Beşiktaş ayak tenisi oynadı

Beşiktaş, hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Oyuncular gruplar halinde ayak tenisi maçı oynadı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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