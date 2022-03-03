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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de M.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

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