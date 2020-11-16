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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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