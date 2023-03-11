Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, ligde yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.