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Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Beşiktaş’ın bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan görev yapacak.


Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.


Beşiktaş - Başakşehir maçında VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Ceyhun Sesigüzel olacak.

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