Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, Beşiktaş Divan Başkanlığı’na yönetim kurulu listesini teslim etti.
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, Beşiktaş Divan Başkanlığı'na yönetim kurulu listesini teslim etti.
Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde Başkan Adayı Fuat Çimen listesini Beşiktaş Divan'ına teslim etti. Teslim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çimen, Beşiktaş için hayırlı ve demokrasisi güçlenmiş bir şekilde çıkan bir genel kurul olmasını ifade ederek, "Yönetim kurulumuzda çok değişik durumumuz var, alışıla gelmemiş bir şey. İki kadın üyemiz var. Kendileri mesleklerinde son derece yetenekli insanlar. Onlar bize fazladan kuvvet veriyorlar. İyi bir proje ekibiyiz. 29 Mayıs'ta biz kendimizden eminiz, o sandıktan umudun yeşili çıkacak ve biz kazanacağız" dedi.
Fuat Çimen'in listesinde şu isimler yer alıyor:
Haldun boz
Ersen Yılmaz
Ercüment Meriç Öztürk
Mehmet Pişkin
Ahmet Çonar
Hakan Atalay
Banu Noyan
Behzat Güvencen
Aydın Kulaksız
Bengü Berker
Ömer Küçük
Alper Uzuner
Necdet Demiryürek