İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, Beşiktaş Divan Başkanlığı’na yönetim kurulu listesini teslim etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, Beşiktaş Divan Başkanlığı'na yönetim kurulu listesini teslim etti.


Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde Başkan Adayı Fuat Çimen listesini Beşiktaş Divan'ına teslim etti. Teslim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çimen, Beşiktaş için hayırlı ve demokrasisi güçlenmiş bir şekilde çıkan bir genel kurul olmasını ifade ederek, "Yönetim kurulumuzda çok değişik durumumuz var, alışıla gelmemiş bir şey. İki kadın üyemiz var. Kendileri mesleklerinde son derece yetenekli insanlar. Onlar bize fazladan kuvvet veriyorlar. İyi bir proje ekibiyiz. 29 Mayıs'ta biz kendimizden eminiz, o sandıktan umudun yeşili çıkacak ve biz kazanacağız" dedi.


Fuat Çimen'in listesinde şu isimler yer alıyor:



Haldun boz


Ersen Yılmaz


Ercüment Meriç Öztürk


Mehmet Pişkin


Ahmet Çonar


Hakan Atalay


Banu Noyan


Behzat Güvencen


Aydın Kulaksız


Bengü Berker


Ömer Küçük


Alper Uzuner


Necdet Demiryürek

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.