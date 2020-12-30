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Beşiktaş, Başkan Çebi'nin testinin pozitif çıktığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Daha önce mayıs ayında da korona virüse yakalanan ve hastalığı atlatan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin test sonucu bir kez daha pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.


Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır" ifadelerine yer verildi.

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