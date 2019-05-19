Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Bayramını coşkuyla kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Mücadelenin 100'üncü yılı Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Önce Sanatçılar Parkı'nda konsere ardından Balmumcu'da başlayan yürüyüşe, Beşiktaşlı vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Beşiktaş'ta da coşkuyla kutlandı. Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönemi olması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl hem konser hem de yürüyüş gerçekleştirildi. Önce Sanatçılar Parkı'nda verilen konserde sahne alan Aylin Aslım ve Redd grubu, parkı dolduran binlerce insanı coşturdu. Alanı dolduran gençler de Aylin Aslım ve Redd grubuna eşlik ederek birlikte şarkı söyledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, parka gelerek vatandaşlarla selamlaştı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Akpolat, Eşi Derya Akpolat ve çocuklarıyla konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat sahneye çıkarak sanatçı Aylin Aslım'a çiçek takdim etti.

100. yıl yürüyüşüne vatandaşlardan yoğun ilgi

Konserin ardından Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen “100'üncü Yıl Yürüyüşü” etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Balmumcu Meydan'ında toplandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımıyla grup bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Vatandaşlar, Türk Bayraklarını sallayarak, Beşiktaş İskelesi'ne kadar yürüdü. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yürüyüş Ata Barı oyunu ile son buldu.

“Buna yakışık bir şekilde kutlamak istiyoruz”

Yürüyüşte konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Beşiktaş 19 Mayıs törenlerinin en coşkulu kutlandığı yer. Çünkü Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta buradan yola çıktı. Bandırma Vapuru ile Samsun'a ulaştı. Bundan tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşını başlattı. Çok özel ve anlamlı bir gün. Buna yakışık bir şekilde kutlamak istiyoruz. Sabah okullardaydık resmi törenlerimizi gerçekleştirdik. Sonra Sanatçılar Parkı'nda konserimizi verdik. Yine çok coşkulu bir konserdi. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.