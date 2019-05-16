Beşiktaş Belediyesi, bağımsızlık mücadelesinin 100'üncü yılını kutladı

Beşiktaş Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919'da Beşiktaş'tan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100. yılında Beşiktaş'ın dört bir yanında etkinliklerle kutladı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bağımsızlığa İlk Adım Yürüyüşü' etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Akaretler'deki Mustafa Kemal Müzesi önünde toplandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımıyla grup bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Vatandaşlar, Türk Bayraklarını sallayarak Beşiktaş Çarşısı'nın içinden geçerek, Beşiktaş İskelesi'ne kadar yürüdü. Başkan Akpolat, vatandaşlarla beraber denize karanfil attı. Etkinlik, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Gösterisi ve 16 Mayıs 1919 Anma Töreni ile son buldu. Başkan Akpolat burada yaptığı konuşmada, "Mayıs ayı bizim için çok özel. Bu ülkenin tam bağımsızlığı için bedel ödemiş birçok büyüğümüzün anıldığı ay. Tabi Beşiktaş için çok özel. Atatürk, bağımsızlık ateşini yakmak için ilk olarak buradan yola çıktı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yöneticilik yapan ben dahil herkesin sorumluluğu çok büyük. Duygularımız çok yüksek, onurluyuz, mutluyuz. Burada görev yaparken ona layık olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.