Beşiktaş Belediyesi çalışanları eşine şiddet uygularsa maaşının yarısı eşinin olacak

Kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Beşiktaş'ta önemli bir protokol imzalandı. Protokolle Beşiktaş Belediyesinde çalışan bir vatandaş eğer eşine şiddet uygularsa maaşının yarısı eşine verilecek.

Beşiktaş Belediyesi çalışanları arasında kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Beşiktaş Personel Hizmetleri AŞ ve Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. AŞ, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Disk Genel İş İstanbul 1'inci Şube arasında bir protokol imzalandı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen imza törenine Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, Beşiktaş Personel Hizmetleri AŞ ve Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Disk Genel İş İstanbul 1'nci Şube Başkanı Mehmet Pehlivan katıldı. İmza töreninde kadın erkek eşitsizliği konusunda birlikte çalışmanın önemine dikkat çekilerek, protokolle kadına karşı erkek şiddetinin önlenmesi konusunda çalışanlara eğitimler verileceği belirtildi. Protokolde yer alan maddeler arasında ise Beşiktaş Belediyesi çatısı altında çalışan bir vatandaşın eğer eşine şiddet uygularsa maaşının yarısının eşine verileceği maddesi dikkat çekti.

“Çalışan bizdeyse o çalışanın maaşının yarısını eşlerine ödeme önemli gördüğümüz maddelerden bir tanesi"

Belediye olarak kadın erkek eşitliğine her zaman önem verdiklerini, bu noktadaki çalışmaların her zaman artarak devam edeceğini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Bu protokol özellikle şiddete uğramış olan kadınlarımızın bu mağduriyetlerini gidermek için imzalandı. Beşiktaş Belediyemiz her konuda olduğu gibi bu konuda da sendikamızla yaptığımız sözleşmede şiddete uğrayan kadınlarımızın çalışan bizdeyse o çalışanın maaşının yarısını eşlerine ödeme, diğer maddeler içinde önemli gördüğümüz maddelerden bir tanesi. Bu mağduriyeti karşılamak için böyle bir sözleşme taslağına imza atmış bulunuyoruz. Kadınların bu tür sıkıntıları sadece 1-2 maddeyle hallolacak bir şey değil. Ülkemiz, düşünsel anlamda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç duymaktadır. Temelde bir çözüme doğru hızlı bir adım atma sorumluluğumuz da vardır. Biz elimizden geleni yapma noktasında gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı.