Beşiktaş Belediyesi ve Kızılay'dan anlamlı işbirliği

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Diş ve Ağız Sağlığı Polikliniğinde Kızılay tarafından kan ve kök hücre alımına çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Bağışta bulunan çalışanlara Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç da destek verdi. Kamuoyunda duyurulan bağış kampanyalarının artarak devam edeceğini belirten Doğaç, "Güzide kuruluşumuz Kızılay'la beraber bu çalışmayı sürdüreceğiz. Bu katılımların daha da çoğalacağına inanıyorum. O küçük yavrularımızın sağlığına kavuşması konusunda kamuoyunda oluşan birlik ve beraberlik ruhunun büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. O açıdan buradaki donörlerin ufak yavrularımıza çare olmalarını umut ediyoruz. Bu çalışmalardan dolayı başta Kızılay ve çalışanlarımıza teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.

Kış aylarında kan bağışının azaldığını belirten Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Yadigar Baylan, "Devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu bütün kampanyalara biz de destek vermeye çalışıyoruz. Kızılay'ın kış aylarında düşen kan bağışlarının düştüğünü belirtmesiyle biz de destek olmaya karar verdik. Belediyemizin sendikasının öncülüğünde kampanyaya imza attık ve güzel bir katılım oluyor. Katılımın artarak devam edeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullanarak vatandaşlara bağışta bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.

Belediye çalışanlarından projeye destek

Belediye çalışanlarından Şeyma Çalık, "Bir cana umut olabiliriz. Herkesin Kızılay'a gelerek kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunmasını tavsiye ediyorum. Lütfen bunu yapın" diyerek vatandaşları umut olmaya davet etti.