Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında B. Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, B. Dortmund maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.