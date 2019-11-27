İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Bratislava hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5.

maçında yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda geride kalan 4 maçta puan alamayan ve yarın taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz ve Atiba katılmadı. 2 gündür ayağında ağrı bulunan genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz ise takımla birlikte çalıştı.


İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Bratislava maçının taktiği üzerinde durdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.