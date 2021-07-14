Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kondisyon ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge ve kuvvet çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.