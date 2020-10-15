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Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Ligin 5.

haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. İdman, 5'e 2 ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, yarın saat 11.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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