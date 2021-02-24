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Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenman sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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