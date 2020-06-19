Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Denizli'ye hareket edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.