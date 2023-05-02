İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, depremzedeler için Bakü'de dostluk maçı yapacak

Beşiktaş, depremzedelere destek için Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 13 Mayıs’ta Bakü’de dostluk maçı yapacak.

Beşiktaş, depremzedelere destek için Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 13 Mayıs'ta Bakü'de dostluk maçı yapacak.


Azerbaycan ekibi Sabah FC, Beşiktaş ile dostluk maçı yapacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin 120 yıllık çınarı, büyük Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Depremzedeler yararına oynanacak dostluk maçında sizleri Bakü'de ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyarız" denildi. Siyah-beyazlılar da bu paylaşım sonrası yaptığı açıklamada davete teşekkür ederek, Azerbaycan'a gelmekten büyük sevinç duyacakları ifade edildi.


İki takım arasında yapılacak mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

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