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Be?ikta? derbi haz?rl?klar?n? tamamlad?

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e deplasman?na gidecek olan Be?ikta?, bu ma??n haz?rl?klar?n? tamamlad?. Siyah-beyazl?lar, sakatl?klar? bulunan Douglas ve Dorukhan d???nda tam kadro ?al??t?.


S?per Lig'in 16. haftas?nda 2019'un son derbisini Fenerbah?e deplasman?nda oynayacak olan Be?ikta?, bu ak?am yapt??? antrenmanla bu ma??n haz?rl?klar?n? tamamlad?. Teknik Direkt?r Abdullah Avc? y?netiminde ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yap?lan idman yakla??k 1,5 saat s?rerken, sakatl?klar? bulunan Douglas ve Dorukhan tak?mdan ayr? ?al??t?. Siyah-beyazl? ekibin antrenman?n? Ba?kan Ahmet Nur ?ebi ile birlikte Asba?kan, Futbol A Tak?m? ve ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Y?netim Kurulu ?yesi Emre Kocada? da takip etti. Kondisyon ve taktik ?al??mas? olarak yap?lan antrenman ?s?nma ko?ular?, istasyon ?al??mas? ve a?ma-germe hareketleriyle ba?lad?. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas idman? yapan futbolcular ard?ndan tam sahada ?ift kale taktik ma? ve ?ut ?al??mas? yapt?.

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