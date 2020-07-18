Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Hafta boyunca tedavi olan ve ilk kez dün takımla idmana çıkan Burak Yılmaz, bugünkü antrenmanın tamamında yer alırken, çift kale maçta oynadı.

Beşiktaş, yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve açma germe hareketleriyle başları. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını Yeni Malatyaspor maçında yalnız bırakan Kaptan Burak Yılmaz, dünkü çalışmanın bir kısmında yer alırken, bu hafta ilk kez takımla çalışmıştı. Burak, bugün yapılan idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer alırken, çift kale maçta da forma giydi. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, yarın oynanacak olan derbide forma giyebilecek.