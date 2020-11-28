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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 10. haftasında, yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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