Beşiktaş derbiye hazır

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, tam sahada uygulanan taktik programın ardından yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.