Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir grup siyah-beyazlı taraftar da antrenmanı izledi. Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın sonrasında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.