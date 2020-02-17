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Beşiktaş eksik çalıştı

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana soğuk algınlığı olan Ljajic ve kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı.


Trabzonspor ile 22 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Kondisyon yüklemesi yapan futbolcular, ardından 3 takıma ayrıldı. Bu bölümde Burak Yılmaz ve Boateng, salona geçti. 3 takım halinde yarı sahada yapılan çift kale maçta yardımcı antrenör Ozan Köprülü de yer aldı. Güven, Caner, Lens, Vida, Ruiz, Elneny ve Utku'dan oluşan yeşil takım turnuvayı kazanırken, antrenman sonrasında basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.


Yapılan çalışmaya soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic ile kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Atiba Hutchinson takımdan ayrı olarak salonda çalışırken, Dorukhan Toköz de özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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