Beşiktaş epilepsiye dikkat çekti

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisine epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktılar.
Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisine epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktılar.
Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalığına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği'nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi 'Epilepsi İçin Bak'a destek verdi. Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.