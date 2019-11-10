İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Denizlispor engelini 1-0'lık galibiyetle geçen Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. En son 11 Kasım 2018'de Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, tam 1 yıldır evinde mağlup olmuyor.


Denizlispor'u sahasında N'Koudou'nun 70. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkaran ve zirve yarışında yoluna devam eden Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. 11 Kasım 2018 tarihinde sahasında oynadığı maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu tarihten sonra iç sahada çıktığı 17 Süper Lig karşılaşmasında 5 beraberlikle ve 12 galibiyet elde etti. Bu maçlarda rakip filelere 33 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.



3 maçtır gol yemiyor


Bu sezon taraftarı önünde 6. kez sahaya çıkan ve 4. galibiyetini alan Beşiktaş, son 3 maçta ise rakip forvetlere geçit vermeyerek dikkat çekti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk iç saha maçında Göztepe'yi 3-0'la geçen ancak ardından oynadığı 2 iç saha maçında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'le 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında ise sırasıyla Alanyaspor'u 2-0, Galatasaray'ı 1-0 ve Denizlispor'u da yine aynı skorla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Avcı'nın ekibinin, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçı da gol yemeden kazanması da dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.