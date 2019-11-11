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Beşiktaş farkı 3'e indirdi

Beşiktaş’ta Denizlispor galibiyetinin ardından yüzler gülüyor.

Beşiktaş'ta Denizlispor galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Zirve yarışındaki rakiplerin kazandığı haftada hata yapmayan Beşiktaş, zirveyle arasındaki farkı da 3'e indirdi.


Süper Lig'in 11. haftasında lider Alanyaspor'un 4 puan gerisinde giren Beşiktaş, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in hata yapmadığı haftayı 3 puanla kapatarak önemli bir galibiyete imza attı. Alanyaspor'un Trabzon deplasmanından puansız ayrılmasıyla liderlik el değiştirirken, haftaya zirvenin 4 puan gerisinde giren Avcı'nın ekibi, alınan sonuçların ardından bu farkı 3'e indirdi. Lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın da 1 puan altında yer alıyor.

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