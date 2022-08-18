İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarının ilkini sahada, ikincisini ise salonda yaptı.


Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.


Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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