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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 30, 31, 32, 33 ve 34.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.


Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde:



30.Hafta



12 Mart Cuma


19.00 Başakşehir-Beşiktaş



13 Mart Cumartesi


13.30 DG Sivasspor-Fatih Karagümrük


16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor


16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor


19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray



14 Mart Pazar


13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe


16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor


16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor


19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği



15 Mart Pazartesi


19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor


Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek.



31.Hafta



19 Mart Cuma


16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor


19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor



20 Mart Cumartesi


13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa


16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK


16.00 Göztepe-DG Sivasspor


19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü



21 Mart Pazar


13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor


13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor


16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir


19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe


Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek.



32.Hafta



3 Nisan Cumartesi


13.30 HK Kayserispor-Göztepe


16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük


16.00 DG Sivasspor-Trabzonspor


19.00 A.Hatayspor-Galatasaray



4 Nisan Pazar


13.30 BB Erzurumspor-İH Konyaspor


16.00 MKE Ankaragücü-FT Antalyaspor


16.00 A.Alanyaspor-Gençlerbirliği


19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş



5 Nisan Pazartesi


16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor


19.00 Fenerbahçe-Y.Denizlispor


Not: Gaziantep FK bu haftayı BAY geçecek.



33.Hafta



6 Nisan Salı


16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor


16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor


19.00 Trabzonspor-HK Kayserispor



7 Nisan Çarşamba


16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor


16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü


19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor


19.00 Beşiktaş-A.Alanyaspor



8 Nisan Perşembe


16.00 Y.Denizlispor-Kasımpaşa


16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir


19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe


Not: Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.



34.Hafta



10 Nisan Cumartesi


13.30 A.Hatayspor-Göztepe


16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor


19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük



11 Nisan Pazar


13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor


16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği


16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor


19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş



12 Nisan Pazartesi


16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor


19.00 A.Alanyaspor-Y.Denizlispor


19.00 Fenerbahçe-Gazantep FK


Not: Medipol Başakşehir bu haftayı BAY geçecek.

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