Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım