İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’de evinde Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Teknik Direktör Valerien Ismal'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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