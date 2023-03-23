Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına açık yapılan ve milli takımlarda olan futbolcuların yer almadıkları idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İlk bölümü salonda gerçekleşen idmanın saha bölümü ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maçla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Nathan Redmond, antrenman öncesi saat 16.45'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.