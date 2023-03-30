İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.