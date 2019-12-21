İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Be?ikta?, Fenerbah?e ma?? haz?rl?klar?n? tamamlad?

Be?ikta?, S?per Lig’in 16.

Be?ikta?, S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e ile deplasmanda oynayaca?? ma??n haz?rl?klar?n? bu ak?am yapt??? antrenmanla tamamlad? ve kampa girdi.


Teknik Direkt?r Abdullah Avc? y?netiminde yap?lan idman, kondisyon ve taktik ?al??mas?yd?. Antrenman, sahada yap?lan ?s?nma ko?ular?, istasyon ko?ular? ve streching ?al??mas? ile ba?lad?. Ard?ndan 5'e 2 ?al??mas?, dar alanda oyun kontrol pas ?al??mas? ve taktik program?n?n yer ald??? ?al??malar yap?ld?. ?dman, tam sahada yap?lan ?ift kale taktik ma?? ve ?ut ?al??mas? ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Tok?z ve Douglas Santos kat?lmad?.


?te yandan Ba?kan Ahmet Nur ?ebi ile Asba?kan, Futbol A Tak?m? ve ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Y?netim Kurulu ?yesi Emre Kocada? da antrenman? izledi.


Be?ikta?, yar?n saat 19.00'da Fenerbah?e ile deplasmanda kar??la?acak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.