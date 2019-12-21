Be?ikta?, Fenerbah?e ma?? haz?rl?klar?n? tamamlad?

Be?ikta?, S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e ile deplasmanda oynayaca?? ma??n haz?rl?klar?n? bu ak?am yapt??? antrenmanla tamamlad? ve kampa girdi.

Teknik Direkt?r Abdullah Avc? y?netiminde yap?lan idman, kondisyon ve taktik ?al??mas?yd?. Antrenman, sahada yap?lan ?s?nma ko?ular?, istasyon ko?ular? ve streching ?al??mas? ile ba?lad?. Ard?ndan 5'e 2 ?al??mas?, dar alanda oyun kontrol pas ?al??mas? ve taktik program?n?n yer ald??? ?al??malar yap?ld?. ?dman, tam sahada yap?lan ?ift kale taktik ma?? ve ?ut ?al??mas? ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Tok?z ve Douglas Santos kat?lmad?.

?te yandan Ba?kan Ahmet Nur ?ebi ile Asba?kan, Futbol A Tak?m? ve ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Y?netim Kurulu ?yesi Emre Kocada? da antrenman? izledi.

Be?ikta?, yar?n saat 19.00'da Fenerbah?e ile deplasmanda kar??la?acak.